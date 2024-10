Giovanna Grigio revela que ficou apavorada com convite para Maníaco do Parque: - Consegui me desafiar

No dia 18 de outubro, o público conheceu a jornalista Elena, personagem de Giovanna Grigio no filme Maníaco do Parque, disponível no Prime Video. O longa-metragem dirigido por Maurício Eça e protagonizado pela atriz e por Silvero Pereira, conta a história real do assassino que marcou o Brasil na década de 90.

Em conversa com o ESTRELANDO, Giovanna contou um pouco como foi a preparação para trabalhar neste projeto. Segundo ela foram dois meses de preparação com muito cuidado e respeito, já que foram abordados casos que realmente aconteceram.

- Muito pesado e mais pesado ainda porque é uma história real, e por ser uma história real, pede muito cuidado e muito respeito na hora de contar. Não estamos fazendo um filme de terror, de história ficcional, estamos contando histórias que de fato aconteceram, tiveram vítimas reais, famílias que perderam filhas, esposas [...] é muito triste.

- Tivemos dois meses e meio, mais ou menos, de preparações. Conversamos muito, vimos todos os detalhes da história para contar ela da maneira mais justa possível porque esse é o grande tema do nosso filme.

Giovanna também fez uma análise da importância em trazer a história na visão de uma mulher, no caso de sua personagem Elena:

- A gente acompanha a história da minha personagem, ela é jovem, jornalista, é mulher dentro desse ambiente muito masculino, muito sensacionalista dos anos 90. A gente enxerga por ela todo ponto de vista diferente, que eu acho que faz muito sentido com as pautas que a conversamos hoje em dia.

E continuou:

- Para nós que somos mulheres, é uma agonia que acompanha a gente o dia inteiro. Estamos em um evento e temos que tomar cuidado com a nossa bebida. Entra em um carro, tem que mandar localização para cinco mil pessoas, porque a gente não consegue confiar em ninguém. Então, eu acho que reviver essa história faz muito sentido por causa disso, para que as pessoas consigam entender, pelo nosso ponto de vista, porque é tão assustador ser mulher em uma cidade grande ou em qualquer outro lugar do nosso país. É muito difícil.

Segundo Giovanna, a produção dá voz às vítimas:

- A gente consegue contar a história de uma maneira que traz voz às vítimas, traz voz a quem realmente importa, critica o jornalismo sensacionalista, mas também fala sobre a importância do jornalismo para que esse caso fosse desvendado.

Com apenas 26 anos de idade, a atriz contou que nasceu no ano dos ocorridos e, para ela, a história do Maníaco do Parque era como uma lenda urbana:

- Eu demorei muito tempo para entender que Maníaco do Parque não era uma lenda urbana. Para mim tinha uma conotação meio, a loura do banheiro, o homem do saco... Depois, quando eu descobri que é uma história real, fiquei completamente arrepiada. Eu acho essa história muito assustadora. Pra nós que somos mulheres, eu acho que ela atinge numa área muito, muito sensível.

Giovanna ainda contou que viver Elena foi uma forma de se desafiar na carreira, já que ela é completamente diferente de todos as personagens que já fez:

- Me pegou muito de surpresa [receber o convite], porque era uma personagem muito diferente de tudo que eu já fiz antes, então eu fiquei apavorada. Só tem monstro no nosso elenco: Silveiro Pereira, Mel Lisboa, Marco Pigossi, Bruno Garcia. Eu estava apavorada, mas foi incrível.

- Consegui me desafiar, fazia tempo que eu estava afim de fazer um papel diferente, que me colocasse em lugar diferente do que as pessoas estavam acostumadas a me ver. E eu estou bastante feliz.