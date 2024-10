Inflação avançou em ritmo leve e preços de insumos subiram de forma moderada, diz Livro Bege

A inflação continuou em moderação, com os preços de venda aumentando em um ritmo leve na maioria dos distritos. Os preços dos imóveis subiram em muitos distritos, enquanto os aluguéis se mantiveram estáveis ou caíram ligeiramente, segundo informaram os contatos consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege.

O documento é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC norte-americano.

De modo geral, os preços dos insumos subiram moderadamente. Os contatos de vários setores observaram pressões mais agudas devido ao aumento dos custos com seguro e saúde.

Múltiplos distritos relataram que os preços dos insumos para produção geralmente aumentaram mais rapidamente do que os preços de venda, comprimindo as margens de lucro das empresas.