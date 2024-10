Atividade econômica dos EUA ficou pouco alterada em quase todos os distritos, mostra Livro Bege

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou que a atividade econômica dos Estados Unidos ficou pouco alterada em quase todos os distritos, embora dois deles tenham relatado um crescimento modesto. O documento, publicado nesta quarta-feira, 23, mostrou, por outro lado, que a maioria dos distritos teve declínio na atividade de manufatura.

Em relação ao setor bancário, em geral, a atividade permaneceu estável ou em leve alta. A demanda por empréstimos foi mista, enquanto a atividade do mercado imobiliário se manteve, com valores estáveis ou com um leve aumento.

O Livro Bege também pontuou que os danos causados por desastres naturais provocaram pausas nas atividades de negócios e turismo no sudeste, além de um impacto na produção agrícola. A atividade energética ficou inalterada ou caiu modestamente.