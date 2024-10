Amanda Kimberlly reage a publicação com foto de Mavie após polêmica com Bruna Biancardi

Na noite da última terça-feira, dia 22, Amanda Kimberlly surpreendeu a web ao reagir a uma publicação que tinha um clique de Mavie, filha de Neymar Jr. com Bruna Biancardi. Recentemente, a mãe de Helena, filha caçula do jogador de futebol, havia se tornado assunto na web, pois teria curtido comentários de internautas com críticas à atual namorada do craque.

Rafaella Santos abriu um álbum de fotos no Instagram repleto de registros de como foi o seu mês de outubro, incluindo passeios e momentos descontraídos. Dentre eles, estava um encantador clique da sobrinha de um ano de idade, Mavie.

Amanda não apenas curtiu o post, como também deixou um emoji de um coração branco na sessão de comentários.

Vale lembrar que, após a web repercutir as curtidas de Amanda Kimberlly em comentários polêmicos de internautas acusando Bruna Biancardi de se incomodar com Helena, a mãe de Mavie se manifestou:

Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas.