Turquia: várias pessoas morrem em aparente ataque terrorista perto de Ancara, diz ministro

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya , disse que um ataque às instalações da empresa turca aeroespacial e de defesa Turkish Aerospace Industries (TUSAS), nesta quarta-feira, 23, deixou várias pessoas mortas ou feridas.

Ali Yerlikaya não forneceu mais detalhes sobre o ataque à Tusas, nos arredores da capital Ancara. "Infelizmente, temos mártires e pessoas feridas após o ataque", disse Yerlikaya no X.

Não estava claro quem poderia estar por trás do ataque. Militantes curdos, o grupo Estado Islâmico e extremistas de esquerda realizaram ataques no país no passado.

A emissora NTV informou que um grupo de agressores chegou a uma entrada do complexo dentro de um táxi durante uma troca de pessoal de segurança. Pelo menos um dos agressores detonou uma bomba, enquanto outros atacantes conseguiram entrar no complexo.

A NTV disse que tiros no local continuavam e que alguns funcionários do complexo podem ter sido feitos reféns.

Helicópteros foram vistos voando acima das instalações, informou a emissora. Anteriormente, reportagens da mídia disseram que uma explosão seguida por tiros foi ouvida no complexo.

Forças de segurança, ambulâncias e bombeiros foram enviados ao local, relatou a televisão NTV. Fonte: Associated Press.