Lula edita MP que abre crédito extra de R$ 5 bi

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória 1.269, que abre novo crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para operações de crédito oficiais no Rio Grande do Sul. Os valores não entram no cálculo da meta de resultado primário do governo neste ano.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), os recursos - sob supervisão do Ministério da Fazenda - são destinados a "financiamentos de operações para apoiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento de consequências sociais e econômicas de calamidades públicas no Rio Grande do Sul".