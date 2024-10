Superintendência do Cade aprova aquisição do Grupo Pax pela Moove

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Cosan Lubrificantes e Especialidades - Moove - de quatro empresas que formavam o Grupo Pax: DIPI Holding, Pax Lubrificantes, Elvin Lubrificantes Indústria e Comércio e Lubripack Indústria e Comércio. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União.

"Para a Moove, a operação significa uma possibilidade de expansão da sua atuação, principalmente nos mercados de graxas e lubrificantes no território brasileiro. Para o Grupo Pax, a operação representa uma oportunidade de redirecionar os negócios dos vendedores, com a captação de recursos para outros projetos", afirmaram as empresas no processo.