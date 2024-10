Esperando a cegonha! Dilsinho e Beatriz Ferraz estão à espera do segundo filho! A informação foi dada pelo portal Leo Dias, que contou que a assessoria do cantor confirmou a gravidez. Até o momento ainda não se tem detalhes sobre a gestação.

Vale lembrar que os dois já são pais de Bella, nascida em 2021, e Beatriz também é mãe do Romulo Ferraz, fruto de um relacionamento anterior.

Agora, a esposa do cantor está nos Estados Unidos, e ao que tudo indica fazendo o enxoval do bebê! Dilsinho continua no Brasil finalizando seu projeto Pagode do Diferentão 2.