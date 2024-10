EUA: McDonald's suspende venda de hambúrguer após bactéria deixar uma pessoa morta

A intoxicação alimentar por E. coli ligada aos hambúrgueres Quarter Pounder do McDonald's deixou pelo menos 49 pessoas doentes em 10 Estados dos Estados Unidos, incluindo uma pessoa que morreu e 10 que foram hospitalizadas, informaram autoridades federais de saúde na terça-feira, 22. Em uma declaração, o McDonald's disse que as descobertas iniciais sugerem que algumas doenças estão ligadas a cebolas provenientes de um único fornecedor. A empresa interrompeu a distribuição das cebolas fatiadas e removeu temporariamente o Quarter Pounder dos menus nos Estados afetados, além de partes de Idaho, Nevada, Novo México e Oklahoma. "Levamos a segurança alimentar extremamente a sério e é o certo a se fazer", disse o McDonald's por meio da declaração.

A morte foi relatada em uma pessoa idosa no Colorado, e uma criança foi hospitalizada com graves complicações renais, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). As infecções foram relatadas entre 27 de setembro e 11 de outubro, nos Estados do Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming. O Colorado tem o maior número de casos, com 26, seguido por Nebraska, com nove.

Todos os entrevistados em conexão com o surto relataram ter comido no McDonald's antes de adoecer, e a maioria mencionou ter comido hambúrgueres Quarter Pounder, disse o CDC. O Departamento de Agricultura dos EUA, a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) e as autoridades estaduais de saúde também estão investigando.

Um ingrediente específico ainda não foi identificado como a causa, mas os investigadores estão focados em cebolas e carne bovina. Uma investigação preliminar da FDA sugere que as cebolas fatiadas servidas nos hambúrgueres são uma fonte provável de contaminação. O Departamento de Agricultura está investigando os hambúrgueres.

As bactérias E. coli estão presentes no trato intestinal de animais e no ambiente. As infecções podem causar doenças graves, incluindo febre, cólicas estomacais e diarreia com sangue. As pessoas que desenvolverem sintomas de intoxicação por E. coli devem procurar atendimento médico imediatamente e informar o que comeram.

A notícia vem em um ano já difícil para a cadeia McDonald's, sediada em Chicago. Suas vendas globais nas mesmas lojas caíram pela primeira vez em quase quatro anos no segundo trimestre, à medida que clientes preocupados com a inflação evitaram comer fora ou optaram por opções mais baratas.

A empresa respondeu com uma oferta de refeição por US$ 5 (cerca de R$ 28), que foi introduzida em restaurantes nos EUA no final de junho e recentemente foi estendida até dezembro. A oferta não inclui o Quarter Pounder.

As ações do McDonald's caíram 9% no mercado pós-fechamento nesta terça-feira após o anúncio do CDC. O tipo de bactéria implicada nesse surto, E. coli, causa cerca de 74 mil infecções nos EUA a cada ano, levando a mais de 2 mil hospitalizações e 61 mortes. As infecções são especialmente perigosas para crianças menores de 5 anos e podem causar falência aguda dos rins.

Fonte: Associated Press.