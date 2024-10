Dançarina de Ribeirão conquista títulos de dança e ginástica rítmica no RS

A dançarina de Ribeirão Pires Giovanna Passos, 17 anos, retornou do Campeonato Sul-Americano de Dança, no Rio Grande do Sul, com a mala cheia de troféus. Inicialmente dedicada a defender o título que já havia conquistado no ano passado na categoria de dança – o que de fato aconteceu, com a conquista do bicampeonato –, a jovem acabou participando, meio de improviso, da disputa de ginástica rítmica e também ficou na primeira colocação.

Mas suas vitórias não pararam por aí: Giovanna garantiu a taça de destaque, pois obteve a maior nota de toda a competição, dentre todas as modalidades.

“Foi gratificante. Em minha segunda vez representando Ribeirão Pires e o Brasil nesta competição Sul-Americana, conquistei mais uma vez o lugar mais alto no pódio, por duas vezes. Isso mostra que valeu todas as horas de treino, esforço e dedicação que fiz para executar minha coreografia com perfeição. Até na ginástica rítmica, que fui pega de surpresa, obtive o troféu. Isso é muito bom”, declarou Giovanna, bastante entusiasmada.

Antes de partir para disputar o campeonato, Giovanna relatou a ansiedade e a pressão de defender o título. Agora, com o pescoço cheio de medalhas de ouro, a garota parece estar bem mais leve, como se dançasse consigo mesma em frente ao espelho, como em uma brincadeira de criança.

“Estou orgulhosa por trazer os dois primeiros lugares em modalidades diferentes e um troféu de destaque para Ribeirão Pires e para o Brasil”, disse a dançarina, ainda emocionada.

Na preparação para a competição, Giovanna tinha criado uma rotina toda especial para dividir seus estudos com os passos de jazz e de ginástica rítmica. A estratégia parece ter dado certo.

Além disso, a jovem ribeirão-pirense disse que sempre se concentrava nos passos de dança na própria mente, com os olhos fechados, em uma espécie de meditação. Dia antes de partir para a disputa, ela disse que queria que todos sentissem a música como ela sentia. Parece que foi isso mesmo que aconteceu, ao menos em relação aos jurados do torneio.

GINÁSTICA RÍTMICA

Giovanna também vai defender Ribeirão Pires na Copa de Ginástica Rítmica, que ocorrerá entre os dias 1 e 3 de novembro, em Piraju, São Paulo. Nessa disputa, a dançarina se apresentará com número de ginástica rítmica, com aparelho bola, nas categorias intermediário e avançado.