CEO da Tag Heuer fala sobre o mercado de luxo

Freddy Rabbat, CEO da TAG Heuer do Brasil e presidente da Abrael (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Luxo), realizou palestra para executivos ontem à noite, em Santo André. O evento foi promovido pelo Lide Futuro Grande ABC.

Rabbat falou sobre o mercado de relógios no Brasil e no mundo, Durante sua explanação, o executivo compartilhou com a plateia um pouco de sua vasta experiência à frente de uma das marcas mais icônicas do segmento de relógios de luxo do planeta, oferecendo uma visão detalhada sobre as tendências e desafios que este segmento enfrenta tanto no Brasil quanto no Exterior.

Ele abordou ainda questões relacionadas ao futuro do mercado de luxo, sobretudo no setor relojoeiro.

Rabbat tem atuação estratégica à frente da Abrael. Sua gestão tem sido decisiva para o impulsionamento do setor no Brasil.