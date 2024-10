Enel não realizou nem metade das podas perto da rede em Sto.André

A Enel não realizou nem metade das podas de árvores solicitadas perto da rede elétrica em Santo André. Segundo dados da Prefeitura, foram enviados à concessionária 135 ofícios neste ano, sendo que 74 continuam pendentes – dados de janeiro até o dia 9 deste mês. Dos pedidos não finalizadas, 34 aguardam pelo serviço há mais de 100 dias. Além disso, 14 notificações do ano passado ainda não foram efetuadas pela empresa.

Apesar de registrar ocorrências de queda de árvores próximo à fiação no último dia 11, as demais prefeituras da região não informaram o número de solicitações de poda de árvores pendentes nos municípios, assim como a quantidade de ofícios enviados à Enel para realização do serviço. Ribeirão Pires informou que não há podas pendentes na cidade.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Santo André, José Antonio Ferreira, afirmou que as árvores e galhos que estão próximos à fiação elétrica são de responsabilidade da manutenção da Enel. Isso porque a Prefeitura não possui equipamentos, nem efetivo treinado, para realizar o manuseio arbóreo da rede que possui 13 mil volts. O gestor pontuou ainda que o prazo estipulado para que a concessionária efetue o serviço é de 90 dias após envio do ofício. Em alguns casos, o serviço é executado pela concessionária em 180 dias.

Entre os ofícios enviados pela Prefeitura à Enel estão pedidos de poda e rebaixamento de árvores (remoção estratégica de partes da árvore para melhorar sua saúde, aparência e segurança), conforme explicou o gerente de manutenção de áreas verdes do município, Marcondes Oliveira da Silva. Além das notificações, mensalmente a Prefeitura emite uma autorização para que a Enel efetue as podas e cortes de árvores e galhos que estão próximas à rede e podem prejudicar a distribuição de energia.

As solicitações encaminhadas à concessionária resultam de visitas técnicas de funcionários da secretaria ou de pedidos dos próprios moradores.

O gerente de manutenção de áreas verdes de Santo André pontuou que em algumas ocorrências, quando a Enel está sem equipe, a concessionária desliga a energia elétrica e solicita apoio da Prefeitura para a realização da poda.

Procurada pelo Diário, a Enel disse que “intensificou os mutirões de podas preventivas em sua área de concessão para afastar folhas e galhos que se aproximam da rede elétrica” e que “só na região” do Grande ABC, “somando as sete cidades, foram mais de 93 mil podas até o momento”.

BLECAUTE

No mais recente episódio de apagão, que começou no dia 11 e durou cerca de seis dias, 3,1 milhões de consumidores na Grande São Paulo foram afetados e ficaram sem luz. Além da queda de energia, a tempestade afetou 1.492 árvores e galhos na Região Metropolitana de São Paulo.

Em Santo André, foram contabilizadas 82 ocorrências de queda de árvores durante a tempestade. Após 24 horas do blecaute, o município ainda tinha no sábado cerca de 66,6 mil clientes às escuras – ao lado de São Bernardo e da Capital, a cidade foi uma das mais impactadas pelo apagão.

VEGETAÇÃO

Apesar da discussão sobre poda e remoção de árvores após o impacto do temporal, o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Santo André, José Antonio Ferreira, reforçou que a vegetação não é inimiga das cidades e que a manutenção serve justamente para prevenir ocorrências durante eventos climáticos.

“É preciso reforçar que árvores saudáveis também caem diante de situações extremas como enfrentamos, com rajadas de vento acima de 100 km/h. Por isso, nossos técnicos analisam todos os casos de solicitações dos munícipes e também as podas realizadas pela Enel, para que o meio ambiente não seja prejudicado”, explicou o secretário.

De janeiro a outubro deste ano, a prefeitura informou que realizou 4.649 podas de árvores. Santo André recebe por mês cerca de 280 pedidos.