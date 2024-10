Presidência do Brasil nos Brics reafirmará luta por mundo multipolar, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 23, à cúpula dos Brics, que a presidência brasileira à frente do grupo reafirmará a proposição de um mundo multipolar. A cada ano que passa tem sido mais difundida a análise de que o bloco caminha para ser uma força de contraposição, com protagonismo da China, ao poder da aliança Estados Unidos-Europa na política global.

"Na presidência brasileira dos Brics, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relação menos assimétricas entre os países", declarou o petista. A cúpula dos Brics é realizada em Kazan, na Rússia, mas Lula está em Brasília e participou por videoconferência. O presidente brasileiro cancelou a viagem até o local por causa de um acidente doméstico.

O líder brasileiro afirmou que o lema da presidência do Brasil à frente dos Brics, no ano que vem, será "fortalecer a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável".

Lula disse que não se pode aceitar um "apartheid" no acesso a vacinas, medicamentos e no desenvolvimento da inteligência artificial. O petista mencionou a disputa por insumos na pandemia para ilustrar sua declaração sobre acesso a vacinas e medicamentos.