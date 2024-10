Marcelo Lima abre 10,7 pontos de Alex e venceria se 2º turno fosse hoje

O ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) lidera a disputa contra o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e seria eleito se o pleito em São Bernardo ocorresse hoje. É o que revela o segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas no 2º turno a pedido do Diário e divulgado a quatro dias do turno decisivo da eleição.

Segundo o levantamento, que teve coleta de dados realizada entre o sábado e ontem, Marcelo Lima soma 49,7% das intenções de voto no cenário estimulado, ou seja, quando o entrevistador apresenta ao eleitor os nomes dos candidatos. Alex aparece com 39%, enquanto 7,2% indicaram votar em branco ou nulo e 4,1% não responderam.

Na comparação com o primeiro levantamento, divulgado no último dia 11, quando o instituto apontou empate técnico entre os dois candidatos, o podemista cresceu 3,6 pontos porcentuais, enquanto o cidadanista oscilou negativamente 2,1 pontos. Assim, a vantagem numérica pró-Marcelo, que estava em 5 pontos porcentuais, dentro da margem de erro – de 3,8 pontos porcentuais, para cima ou para baixo –, agora subiu para 10,7 pontos, fora da margem, o que permite prever a vitória do ex-vice-prefeito.

Considerando apenas os votos válidos (ou seja, excluindo indicações de voto em branco e nulo, além dos eleitores indecisos), critério usado pela Justiça Eleitoral para contabilização dos resultados de um pleito, Marcelo Lima tem 56%, contra 44% de Alex Manente. Em comparação ao primeiro levantamento, o ex-vice-prefeito avançou 3,1 pontos porcentuais, enquanto o deputado caiu os mesmos 3,1 pontos.

No cenário espontâneo (ou seja, quando o eleitor aponta seu candidato sem que o agente apresente nomes ao entrevistado), Marcelo Lima aparece com 41% das intenções de voto, contra 32,5% na consulta anterior, enquanto Alex tem 34,4%, contra 29% na primeira pesquisa. Outros nomes citados somam 0,4%. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 7,6%. Não souberam ou não quiseram responder 16,6% – eram 29,9% no levantamento divulgado no dia 11.

No 1º turno, realizado no dia 6, Marcelo Lima conquistou 119.593 votos, 28,6% do total válido. Alex obteve 110.791, ou 26,5%. Luiz Fernando (PT) somou 96.426, ou 23,1%; Flávia Morando (União Brasil) recebeu 89.276, ou 21,4%, e Claudio Donizete (PSTU) teve 1.507, ou 0,36%.

REJEIÇÃO

Quanto ao índice de rejeição, 47,9% dos entrevistados afirmaram que “não votariam de jeito nenhum” no prefeiturável do Cidadania, enquanto o podemista registrou rejeição de 38,5%. Poderiam votar nos dois candidatos 11,0%, e 6,3% não sabem ou não responderam.

Quando questionados pelo instituto sobre quem acreditam que vai vencer a eleição, independentemente do candidato em que vão votar, 57,3% disseram que o Marcelo Lima será eleito, enquanto 35,4% acreditam que Alex Manente sairá vitorioso. Não sabem ou não responderam 7,3%.

O ex-vice-prefeito tem a preferência de 55% do eleitorado masculino, contra 34,8% de Alex. O candidato do Cidadania também perde entre mulheres: tem 42,7% da preferência do público feminino, contra 45,1% do podemista.

Marcelo Lima é o preferido em todas as faixas etárias (variando entre 44,9% e 51,7%). É o preferido em todos os níveis de escolaridade, variando de 46,1% a 53%, e se sai melhor entre eleitores economicamente ativos (49,2% a 40%) e economicamente não ativos (50,9% a 36,9%).

O instituto entrevistou 710 eleitores. A pesquisa tem 95% de confiança, o que significa dizer que, se for realizada 100 vezes, em 95 delas o resultado será o mesmo. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-09025/2024.

