Gilsão, Júlia Simoura, Fernando e Luana estão na roça em A Fazenda 16

Mais uma roça formada! Na terça-feira, dia 22, rolou mais uma noite de formação da berlinda de A Fazenda 16. Começando, o Fazendeiro indicou diretamente Gilsão, com um discurso repleto de lembranças das brigas que rolaram já na primeira semana de reality. Enfrentando o personal estão Júlia Simoura, Fernando e Luana.

A formação da roça iniciou direto com Gui Vieira lendo os poderes do lampião. O ator escolheu o branco e já revelou antes da indicação do Fazendeiro, Yuri, que ele estava imune e escolheu proteger Sacha Bali também.

Sacha, que foi premiado com a imunidade, iniciou a votação cara a cara e escolheu Sidney. Os argumentos da noite foram repletos de lembranças dos peões, Nessa fez o mesmo ao indicar Júlia Simoura.

Mas isso não quer dizer que as tretas mais recentes também não tenham sido jogadas na roda. Flora relembrou a punição do microfone causada por Nessa quando votou nela.

Com a união de grupos e estratégias montadas as pessoas mais escolhidas pelos peões foram Júlia, com 11 votos, e Flora com três. A mais votada foi para a roça e puxou Fernando para o terceiro banquinho. Ela teve que escolher entre Fernanda e o cozinheiro, graças ao poder de Luana.

No resta um, Luana foi quem sobrou para a quarta vaga da roça e vetou Fernando da Prova do Fazendeiro.