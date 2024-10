Diretor de 'The Edukators' vem a São Paulo para celebrar os 20 anos do filme cult alemão

O filme cult alemão The Edukators (2004), terá uma sessão especial, em versão remasterizada em 4K, com a presença do diretor austríaco Hans Weingartner, que desembarca em São Paulo nessa semana.

A exibição está marcada para às 17h10, no CineSesc, no próximo dia 25 de outubro e faz parte da 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Em seu 20º aniversário, The Edukators teve versão remasterizada feita pela O2 Pós, e será exibida ao público pela primeira vez. Hans também participará de um bate papo sobre o filme após a sessão.

O longa-metragem conta a história de Jan (Daniel Brühl) e Peter (Stipe Erceg), os Edukadores, rebeldes contemporâneos que expressam sua indignação de forma pacífica: eles invadem mansões, trocam móveis e objetos de lugar e espalham mensagens de protesto. Os ingressos para a sessão podem ser adquiridos no site oficial .

Em 2013, o filme inspirou uma peça teatral que foi encenada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na ocasião, o cineasta visitou o País para acompanhar a produção.