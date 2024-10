Sampaienne se apresenta nesta quinta-feira no Sesc Santo André

O grupo Sampaienne se apresenta no teatro do Sesc Santo André nesta quinta-feira (24), a partir das 20h. O projeto é resultado de uma residência artística realizada no Brasil, no Centro de Música do Sesc Vila Mariana, onde as brasileiras Tamiris Silveira (piano) e Sthe Araújo (percussão) e as francesas Lucie Jahier (flauta) e Helena Recalde (baixo) se reuniram para criar um repertório que mistura o jazz contemporâneo com a música popular brasileira e europeia, em uma fusão única de estilos.

Os ingressos estão à venda e custam entre R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

O encontro artístico proporcionou uma rica troca de experiências e influências musicais, resultando em um repertório que dialoga com a liberdade do jazz, os ritmos brasileiros e a música clássica europeia.

Depois de Santo André, o grupo se apresentará nas unidades de Bauru (26/10) e do Pompeia (30/10). Esse é o resultado da parceria entre o Sesc São Paulo, Embaixada da França no Brasil, Institut Français, Centre National de la Musique e Festival Jazz à Vienne.

Nesse intercâmbio, duas musicistas franceses e duas brasileiras criaram juntas durante cinco dias de residência no Brasil, no estúdio do Sesc Vila Mariana. O show desenvolvido coletivamente foi apresentado no referido festival francês em julho e, agora, nas unidades do Sesc.

O Festival Jazz à Vienne é um dos mais respeitados festivais do gênero do mundo, realizado anualmente desde 1981 na cidade de Vienne, no sul da França, região de Lyon. Ele é conhecido por suas apresentações no imponente Teatro Romano, uma construção do século 1 que serve de cenário para encontros musicais históricos. O grupo se apresentou em junho no evento.

No Brasil, Sampaienne traz uma ponte sonora entre Brasil e França e busca oferecer uma experiência musical envolvente.