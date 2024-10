Amigo de Liam Payne afirma que cantor teria recebido entorpecentes de funcionários do hotel

As informações sobre o caso de Liam Payne não acabam! O ex-vocalista da banda One Direction, que morreu após cair de uma sacada na última quarta-feira, dia 16, pode ter recebido drogas de funcionários do hotel em que estava hospedado.

Em uma declaração pública, o promotor do caso afirmou que está mantendo todas as vias de investigação abertas, incluindo crime e, em particular, investigando quem forneceu as drogas a Payne nas horas que antecederam sua morte.

A luta do ex-One Direction contra a dependência química e com problemas que envolviam saúde mental era conhecida pelo público, e segundo um amigo do cantor revelou ao Dailymail, Liam estava há pelo menos duas semanas sem usar entorpecentes, mas sofreu uma recaída quando foi procurado por traficantes na Argentina.

Liam estava limpo há semanas. Ele tinha ido para a reabilitação mais de uma vez. Ele tinha feito tratamento no Reino Unido e na Califórnia. E ele tinha sido recentemente levado por um novo psiquiatra na Flórida. Todos ao redor de Liam esperavam que ele estivesse no caminho da recuperação.

A fonte relatou ainda que o popstar se esforçou muito para ficar limpo:

Ele foi para a Argentina para renovar seu visto para os EUA, onde teve que passar por exames médicos por causa de seu histórico com álcool e drogas. Os resultados dos testes foram bons. Liam estava cem por cento sóbrio. Mas quando ele fez o check-in no hotel, em algum momento alguém começou a lhe dar drogas. Liam tinha se esforçado muito para ficar limpo, então eles o caçaram. Essas pessoas só se importam com dinheiro. Eles não se importavam com sua saúde.

No exame toxicológico inicial foi apontado o consumo de uma série de substâncias, entre elas cocaína e crack. Pelo menos dois funcionários do hotel CasaSur estão sendo investigados. Os homens são acusados de contrabandear vários narcóticos para a suíte de Liam, muitas delas encontradas pela perícia que investiga a sua queda fatal. Os entorpecentes teriam sido levados para o cantor dentro de uma caixa de sabonete encontrada no quarto.