Para dirigente do BCE, inflação está convergindo para meta de 2% em uma base sustentada

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn afirmou que a inflação na zona do euro está convergindo para a meta de 2% em uma base sustentada, em discurso preparado nesta terça-feira, 22, para um evento promovido pelo Peterson Institute for International Economics (PIIE). Segundo ele, a desinflação está bem encaminhada, enquanto o crescimento econômico permanece lento.

"O crescimento mais fraco na zona do euro pode aumentar pressões desinflacionárias", disse ele.

Em relação aos cortes nas taxas de juros, Rehn disse que a velocidade com que eles serão feitos ainda deve ser decididas, mas que atualmente elas estão restritivas.

De acordo com o dirigente, a perspectiva de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária serão levadas em consideração.

"Um 'pouso suave' parece plausível na zona do euro", defendeu Rehn.