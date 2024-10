Swiatek anuncia volta ao circuito nas finais da Billie Jean King Cup: 'Vejo vocês em Málaga'

A polonesa Iga Swiatek já sabe quando voltará às quadras após desistir de disputar a temporada asiática para descansar e cuidar do corpo após acusar uma fadiga muscular, o que custou a liderança do ranking para a belarussa Aryna Sabalenka: as finais da Billie Jean King Cup. A tenista usou suas redes sociais nesta terça-feira para confirmar que disputará a competição, com outras 11 seleções, entre 13 de 20 de novembro.

"Vejo vocês em Málaga! Tenho o prazer de informar que jogarei as finais da Billie Jean King Cup. Estou feliz por jogar pelo meu país e representar orgulhosamente a Polônia. Juntamente com toda a equipe, faremos o nosso melhor e simplesmente jogaremos o melhor que pudermos. Espero que vocês assistam e nos apoie. Vejo vocês em breve."

O site oficial da competição usou um coração para comemorar a notícia da ex-número 1 do mundo e usou a mesma frase da tenista. "Vemos você em Málaga", escreveu a página da Billie Jean King Cup nas redes sociais.

Swiatek vinha de 50 semanas seguidas no topo do ranking da WTA, até ser superada por Sabalenka nesta última semana. A polonesa perdeu muitos dos seus mais de 12 mil pontos pela ausência nas quadras e agora figura em segundo, com 9.665 contra 9.706 da rival de Belarus.

A última competição disputada por Swiatek foi o US Open, disputado em setembro. Na ocasião ela acabou eliminada nas quartas de final em embate com a norte-americana Jessica Pegula. A polonesa também disputará o WTA Finals, em Riad, e vai apresentar seu novo técnico neste retorno, Wim Fissette, escolhido após romper com Tomasz Wiktorowski.