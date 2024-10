Matteus Amaral revela planos de casamento e filhos com Isabelle Nogueira

O amor está no ar! O romance de Matteus Amaral e Isabelle Nogueira começou na reta final do BBB24 e, um mês após o final do reality eles assumiram o relacionamento fora do confinamento. Agora, o casal está morando junto e vivendo na cidade de São Paulo.

Em conversa com o ESTRELANDO, o ex-BBB revelou que existem planos para o casamento, que pode acontecer em 2025.

- Eu estou muito feliz. A Isabelle é uma pessoa maravilhosa que está me ensinando diariamente. Eu gosto muito dela, amo ela e esse carinho, esse respeito que a gente tem um pelo outro que nos torna diferentes [...] Eu entro em um relacionamento para não querer sair mais, já estamos se organizando, alinhando algumas coisas, e se Deus quiser ano que vem quem sabe.

Além do casório, Matteus falou sobre a vontade de aumentar a família ao lado de Isabelle:

- Ambos querem muito ser pai e mãe. Quero muito construir uma família, que me encantou dentro do Big Brother e está me encantando aqui fora também.