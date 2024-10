Tiago Abravanel recebe famosos em festão à fantasia

Tiago Abravanel completou 37 anos de idade na última segunda-feira, dia 21, e escolheu comemorar mais um ano de vida com uma festona de Halloween com direito a muita fantasia - e famosos.

Em seu Instagram, o cantor compartilhou a roupa escolhida: uma fantasia sexy de urso com direito a meia arrastão e uma mega maquiagem.

Um urso bem safado para o #HalloweendoAbrava. Bora comemorar a vida, escreveu na legenda da publicação com diversas fotos da fantasia.

O casalzão Carol Peixinho e Thiaguinho marcaram presença e também arrasaram na escolha das fantasias! Os dois optaram por reproduzir dois personagens do filme O estranho mundo de Jack, de Tim Burton.

Entramos no clima! O estranho mundo de Jack. Jack & Sally, escreveu a ex-BBB em uma publicação no Instagram com as fotos dos dois. Arrasaram mesmo!