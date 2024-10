Jessi Alves fala sobre vontade de ser mãe e relacionamento

Jessi Alves contou um pouco mais sobre seu relacionamento e a vontade de ser mãe. A ex-BBB participou do desfile AZ Marias, da São Paulo Fashion Week, na última semana e revelou sobre seus planos futuros.

Ela começou falando como construiu seu relacionamento. Além disso, a influenciadora comentou como levou isso ao público e sobre seu espaço dentro da sociedade:

- Foi construída... Eu acho que, por eu nunca ter falado dentro da casa que eu era bissexual ou coisa do tipo, talvez as pessoas se assustaram quando eu apareci com a minha namorada, mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu estou no lugar público, então eu preciso também ocupar esse espaço com propriedade, dando visibilidade a outras pessoas parecidas comigo, porque, infelizmente, a gente vive num país extremamente homofóbico, racista e todas as outras problemáticas. Então eu sempre fiz questão de deixar isso público, até porque é a minha vida e eu quero viver ela da forma mais plena possível.

E claro que Jessi também comentou sobre a vontade de ser mãe, algo que ela sempre deixou claro. No entanto, ela falou que embora queira muito, isso é um plano para o futuro:

- Ontem mesmo, à noite, eu estava com a minha amiga lá em casa, a Maria, que passou pela mesma edição [do BBB] que eu, e a gente falando sobre isso... Eu tenho muita vontade, a minha namorada também, então assim, é um plano para o futuro. Não agora, que a gente ainda quer casar, quer viajar muito, mas é um plano para o futuro, sim.