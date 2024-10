Inep divulga locais de prova dos candidatos do Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, 22, os locais de provas dos candidatos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.

Conforme a instituição, as informações constam no Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2024. Para ter acesso ao documento, basta acessar a página do participante.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo nos dias de exame, 3 e 10 de novembro deste ano.

No primeiro dia de Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.

Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.