Sasha Bali se sentindo perseguido, mais punição e reconciliação no grupinho... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A Fazenda está com tudo! E depois da Prova de Fogo que aconteceu no fim de semana e teve como vencedor o Gui, que arrematou o poder do Lampião, Sasha Bali virou o foco novamente, já que ele vem se queixando de estar na baia pela quarta vez.

Na madrugada desta terça-feira, dia 22, o peão foi alvo de diversas conversas entre os outros participantes dizendo que ele estava fazendo um jogo de coitadinho. Na sede, o ator desabafou com Gui e Yuri sobre a votação.

- Realmente está complicado. São 16 contra mim, essa que é a verdade, contou, tirando os votos dele mesmo e dos dois amigos.

Em outro momento, Fernando conversava com seu grupinho e disse que Sasha está fazendo a narrativa de coitado.

- Na final, ele vai estar lá chorando, no meio do gramado. Ah, todo mundo me largou aqui, disse o peão.

- É essa narrativa que ele está construindo, de coitadinho, que a casa inteira está contra ele. É isso que ele fala, reforçou Vanessa.

Reconciliação do grupinho

Para quem não viu, durante a madrugada da última segunda-feira, dia 21, Zaac e Zé Love tiveram uma grande discussão após o MC dizer que não quer mais votar em grupo, que ele não tem voz entre os outros. Já na madrugada desta terça-feira, os peões se reconciliaram.

- Foi mal ali embaixo, estou bitolado, iniciou Zaac.

- Fica em paz, mano. Está todo mundo no limite, pai. Estava falando para o Sidney, respondeu o ex-jogador do Vitória.

- Eu quero ter opinião também. Se for uma pessoa que eu não quero votar, não quero seguir assim, continuou o cantor.

- Então ninguém aqui tem opinião? Vamos fazer o seguinte, amanhã cada um vota em quem quiser, rebateu Zé Love.

Punição

Mais uma punição na sede! Desta vez, as responsáveis foram Babi e Vanessa, porem, elas não contaram para os outros peões sobre o fato.

Durante uma conversa na casa da árvore, as meninas tiraram o microfone para conversarem e foram punidas. Quando a sirene tocou, as peoas escolheram fingir que não foram elas as responsáveis

Como consequência, os peões serão privados de água quente, piscina e ofurô, e terão que cumprir a punição por 48 horas.

- A gente está há um mês e meio e sabe que não pode sussurrar, que não pode tirar o microfone para falar. Essa do microfone não foi sem querer, reclamou Camilla.