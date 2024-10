Acidente com equipe de remo no Paraná mata nove atletas

Um acidente envolvendo três veículos deixou nove mortos e dois feridos na noite de domingo (20), na BR 376, em Guaratuba, no Paraná. A colisão, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), foi registrada por volta das 21h40, no sentido Sul, no km 665.

Dentro de uma van envolvida no acidente estavam oito remadores do projeto Remar para o Futuro, do Rio Grande do Sul, com idades entre 15 e 21 anos. Sete dos atletas morreram no local, além do treinador da equipe e do motorista do veículo, que foi atingido por um caminhão.

O único remador que sobreviveu foi identificado como João Milgarejo, de apenas 17 anos. Ele recebeu atendimento em hospital de Santa Catarina e já foi liberado.

A equipe havia disputado um torneio na raia olímpica da USP (Universidade de São Paulo) no fim de semana, e todos os competidores voltavam para casa com medalhas.