Na reta final da segunda gravidez, Viih Tube usa gelo para aliviar dores: - Está inflamado

Eliezer contou aos seguidores que Viih Tube, que está na reta final da gravidez do segundo filho, está sofrendo com pubalgia, dor na região do osso púbico. A influenciadora já é mãe de Lua e agora está esperando Ravi.

Na noite da última terça-feira, dia 21, o famoso compartilhou nos Stories do Instagram uma imagem da esposa deitada na cama com uma compressa de gelo na área dolorida e escreveu:

Mandem dicas do que fazer pra aliviar as dores de grávida na hora de dormir. Gelo pra aliviar a pubalgia [dor na região da púbis].

Em seguida, gravou um vídeo conversando com Viih sobre a situação.

- Você está com gelo na p******a pra aliviar as dores, disse ele rindo.

- Está inflamado, responde ela.

- É pra aliviar o ciático, né?, questiona Eliezer.

- Não. O púbis. Está inflamado, explica a influenciadora.

Por fim, ele pergunta:

- Está doendo muito, mamãe?

- Deixa eu, vai, pede Viih.