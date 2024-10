Taka é ‘oportunidade de varrer o PT’, afirma Tarcísio em Diadema

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve ontem em Diadema para endossar apoio ao prefeiturável Taka Yamauchi (MDB) e participar de caminhada na cidade. Na ocasião, trajando camiseta amarela, caminhou ao lado do candidato a prefeito e de outras lideranças na região central por aproximadamente duas horas. Ao final do trajeto, com o microfone em mãos, declarou ser este o momento da mudança. “Temos a oportunidade única de varrer o PT de Diadema”, disse.

Os graves problemas na Saúde da cidade, com filas e pacientes aguardando por horas nos corredores do Hospital Municipal (Piraporinha), foram lembrados pelo governador. Tarcísio salientou que, caso Taka seja eleito, Estado e município terão parceira estreita. “Sabemos da dor de cada um de vocês. Juntos vamos transformar e equipar o Hospital de Diadema”, garantiu.

Em discurso de seis minutos, Tarcísio, sem citar o adversário de Taka – o prefeito e candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT) –, destacou que, caso o emedebista vença o segundo turno, no dia 27, “vai ter muito mais diálogo e união do Estado com a cidade”.

O governador afirmou ainda que vai aumentar o efetivo da polícia em Diadema e firmar convênio para a instalação de muralhas digitais, construção de moradias e investimentos em mobilidade urbana.

“Taka não vai ter portas abertas no Palácio dos Bandeirantes (sede do Governo paulista). Ele vai ter portas escancaradas e tapete estendido”, afirmou Tarcísio.

Chamou a atenção a união de forças por Taka em Diadema. No alto do carro de som, lado a lado, estiveram os chefes de Executivo tucanos Paulo Serra (Santo André) e Orlando Morando (São Bernardo), acompanhados do prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB).

Tarcísio comentou o cenário e destacou a importância dos apoios. “Aqui, temos a harmonia das maiores lideranças do Grande ABC em prol do Taka. Vamos caminhar juntos e fazer a diferença”, afirmou.

Balei Rossi, deputado federal e presidente nacional do MDB, declarou ao Diário: “Essa parceria (Tarcísio e Taka) é fundamental para garantir os investimentos necessários em Diadema”.

Eleito prefeito em Santo André no primeiro turno com 61% dos votos válidos, Gilvan lembrou que PSDB e MDB estão na mesma raia e trabalham juntos. “Se Diadema vai bem, Santo André vai bem, o Grande ABC vai bem”, afirmou o tucano.





RECADO

Taka Yamauchi provocou o sentimento dos apoiadores para enviar o recado de que é preciso mudar a gestão do Paço. “Não precisamos ser tratados desta forma. Não precisamos ser humilhados”, declarou, ao lembrar da demora para marcar consultas ou realizar exames básicos na rede municipal de Saúde.

“Em parceria com o governo do Estado, vou trazer um centro de ensino técnico e melhorar a segurança de nossa cidade com tecnologia e mais efetivo”, disse o emedebista. Tarcísio afirmou ainda que Taka “representa a mudança, a transformação e uma gestão moderna”.

