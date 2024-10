Rafael Caetano mostra coleção em homenagem a Mauricio de Sousa no SPFW

Sob fortes aplausos, o estilista sul-caetanense Rafael Caetano fechou sua série de homenagens a personalidades brasileiras no SPFW (São Paulo Fashion Week)+N58, no último sábado (19). O estilista encerrou a apresentação caminhando nas passarelas junto a Mauricio de Sousa, um de seus maiores ídolos e um dos mais importantes cartunistas do Brasil e grande homenageado da nova coleção de sua marca homônima. Evitando relembrar a história do autor de maneira literal, o novo conjunto trouxe uma série de elementos que remetem aos personagens da Turma da Mônica, criados por ele.

Para a coleção de verão, apresentada no retorno do SPFW ao Parque do Ibirapuera, no Pacubra (Pavilhão das Culturas Brasileiras), Rafael Caetano trouxe uma mistura inusitada de elementos lúdicos e referências sofisticadas, utilizando a semiótica dos signos icônicos criados pelo cartunista, como as famosas orelhas de Sansão, o coelhinho de pelúcia da personagem Mônica. As orelhas aparecem tanto nas estampas quanto aplicadas nos capuzes, conferindo um toque descontraído às peças, estando disponíveis em duas paletas de cores – o vermelho envelhecido e o verde Horácio.

Mauricio de Sousa não está presente apenas através de seus personagens já que sua própria assinatura é parte fundamental da coleção, aplicada em tecidos com alfaiataria de inspiração clássica, risca de giz, reinventada com o nome do desenhista. “A ideia era que apenas um dos personagens aparecesse nas roupas em forma de estampa de maneira literal, como o desenho do personagem Horácio, o alter-ego de Mauricio de Sousa, impresso em ao menos uma das roupas, delineado por giz de lousa branco. O fundo escuro da peça, nesta mesma proposta, retrata o teor educativo dos gibis criados pelo desenhista e, ao mesmo tempo, uma homenagem à sala de aula”, conta Caetano, que também é professor e quis trazer este recorte.

Os detalhes dos tecidos também merecem destaque. Desenvolvidos pela Kalimo, os materiais incluem cambraias de algodão, sarjas e mousseline de seda, além do cetim dublado em suede, que serve como base para as principais peças da coleção. A exclusividade também se estende aos aviamentos e ferragens, produzidos pela Eberle. Nos calçados, a parceria com a marca Botineiros resulta em criações inspiradas no personagem Chico Bento, com botas e sapatos de vinil.

STYLING

O styling da coleção foi assinado por Fernanda Mesquita, com beleza a cargo de Gustavo Voltolini. Entre os modelos que desfilaram no evento estavam os atores Klebber Toledo e Bruno Fagundes, ampliando o apelo da apresentação. Além da ligação do estilista com o Grande ABC, o homenageado na SPFW-N58 também tem sua trajetória marcada na região, em especial com o Diário. Em diversas ocasiões, Mauricio de Sousa falou de sua relação com o suplemento infantil Diarinho desde seu início, em 1972, quando também era responsável por produzir as ilustrações das capas.

“Pretendi mostrar nesta narrativa a comemoração da vida de Mauricio de Sousa, que no próximo ano completará 90 anos. É muita história, uma trajetória linda e repleta de criatividade, afeto e sonhos”, explica Caetano.

Esta edição do SPFW, a N58, contou com a participação de 39 marcas e foi encerrado hoje com a apresentação de Fernanda Yamamoto. O evento também homenageou Regina Guerreiro, pioneira do jornalismo de moda no Brasil.

HOMENAGENS

Esta edição fechou uma trilogia de expressividades, iniciada em novembro de 2023. A primeira apresentação falou sobre música e trouxe a composição e a arte do cearense Belchior como pano de fundo. Para este trabalho, desfile da marca para a mais importante semana da moda nacional, a coleção recebeu o título Coração Selvagem, inspirada no álbum de mesmo nome do cantor, lançado em 1977. O Diário realizou a cobertura da apresentação, que aconteceu no Komplexo Tempo, no bairro da Mooca, na Capital.

A segunda teve a literatura como inspiração e apresentou a escrita cursiva e signos presentes nos textos de Mário de Andrade. O desfile, também acompanhado de perto pelo Diário, destacou o vínculo especial do escritor com a Capital, cidade que foi palco de sua vida e obra, e que também é reconhecida como um dos grandes centros culturais do mundo. Entre as citações mais presentes estavam Amar, Verbo Intransitivo e o clássico Pauliceia Desvairada.

Jornalista Regina Guerreiro dá nome e ganha exposição

Durante a SPFW (São Paulo Fashion Week)+N58, o Pavilhão das Culturas Brasileiras recebeu também a exposição As Joias da Rainha – nome também do evento –, uma homenagem à icônica jornalista e editora Regina Guerreiro, uma das figuras mais influentes da moda brasileira. Com curadoria de Renato de Cara, a mostra foi organizada em núcleos que destacam a importância da memória como um elo entre passado e futuro, especialmente para as novas gerações de profissionais da moda. Regina construiu uma carreira singular, sendo editora de publicações como Vogue e Elle, onde revolucionou a forma de pensar e produzir moda no Brasil.

Regina iniciou sua trajetória no jornalismo cobrindo temas variados, mas foi ao presenciar uma sessão de fotos de moda que se encantou pela força visual das imagens. Ao longo de sua carreira, uniu o rigor estilístico de suas palavras a imagens que desafiavam as convenções, sempre com intuição, espontaneidade e uma dose de humor. Sua habilidade em transformar o analógico em uma experiência visual rica a consolidou como uma das mentes mais criativas da moda brasileira, criando editoriais que até hoje são referência de inovação e ousadia.

A exposição reuniu 20 obras de 15 artistas contemporâneos, explorando diversas linguagens e técnicas. Paulo Borges, diretor criativo da SPFW, idealizou a exposição. Ele começou a trabalhar com moda com Regina, nos anos 80, e sempre acreditou que a memória é fundamental, importante para que a história da moda brasileira não se perca e seja referência para o futuro. “Aprendi muito vendo como ela pensava, como ela criava. E é importante que todos conheçam o trabalho inovador de Regina”, comenta.