GCM de Ribeirão Pires frustra tentativa de furto e recupera moto levada de concessionária

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires recuperou uma moto que tinha acabado de ser furtada de uma concessionária de veículos, que fica na Rua Giácomo Sortino, no Centro da cidade. A tentativa de furto ocorreu neste sábado (19). A Guarda também prendeu quatro suspeitos.

Em patrulhamento pela região central da Estância, a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) tomou ciência de que um furto estava ocorrendo em uma concessionária próximo de onde patrulhavam.

Ao chegar no local, e com o apoio da PM (Polícia Militar), a GCM identificou o estabelecimento que fora invadido e começou a realizar buscas no perímetro, na tentativa de encontrar e identificas os suspeitos do crime.

Após rápida busca pelas ruas próximas à concessionária, a PM e a GCM conseguiram deter quatro indivíduos e recuperar a moto que havia sido levada pelos suspeitos.

Os quatro jovens foram conduzidos para a DP (Delegacia de Polícia) de Ribeirão Pires, onde o delegado de plantão ratificou voz de prisão ao único indivíduo que era maior de idade. Outros dois foram entregues aos pais e outro ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.