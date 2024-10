Marcelo Lima convida Alex para Encontro da Paz, mas adversário não comparece

O candidato ao Executivo de São Bernardo Marcelo Lima (Podemos) realizou, nesta segunda-feira (21), Encontro da Paz no bairro Assunção, como forma de desagravo ao atentado sofrido pelo prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), na última sexta-feira (18). O podemista, que traz na sua campanha o mote do amor, afirmou que convidou seu adversário no segundo turno, Alex Manente (Cidadania), para o evento, o qual alegou compromissos de agenda para não comparecer.

“Este ato não é partidário. Não tem ninguém com material de campanha eleitoral. Vejo até pessoas que vão votar no outro candidato. É importante que vocês saibam que convidei Alex manente para participar aqui hoje e, por dificuldades na agenda informou que não poderia estar presente. Este é um momento para que a gente possa celebrar a semana da paz. A semana da eleição democrática, para que as pessoas possam ter convicção na segurança de votar no domingo”, afirmou.

Presente ao evento, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), destacou que o atentado ao prefeito trouxe preocupação a todos, tendo em vista que no Estado de São Paulo não é costume ver o nível de violência que se chegou neste processo eleitoral. Segundo o prefeito, a coordenação de campanha de Marcelo pediu apoio para a realização do ato ecumênico pela paz, como forma de respeitar o eleitor, permitindo que faça sua escolha com segurança.

“Aquilo que assistimos em Taboão da Serra é o fim da política. Então, nossa reunião hoje aqui é com as famílias, todos unidos pela paz. Queremos terminar o processo eleitoral com tranquilidade. A ideia do ato é não permitir que a violência de outros municípios possam vir para São Bernardo”, pontuou.

Marcelo relembrou o pedido que fez à Justiça Eleitoral e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por mais segurança para sua campanha e a de seu adversário. “Isto está virando uma guerra, não aqui, mas em outros lugares. A gente vê que isso não faz nenhum bem para a cidade, para o Estado e muito menos para o país. Não é momento do Marcelo Lima ou da campanha do Marcelo. É o momento de colocar nas ruas este ato simbólico, para que possa ser multiplicado e conscientizar que campanha eleitoral é o momento de cada candidato discutir propostas. Repudiamos qualquer atitude violenta, fora da lei, ou da legalidade. Inclusive, fiz uma ligação para ele, para convidá-lo a participar desse evento. Para deixar muito claro que o que queremos é uma São Bernardo melhor e nesta última semana, uma campanha de muita paz”, disse.

Ao final do evento, após a Oração do Pai Nosso ser conduzida pela esposa do candidato, Zana Lima, os presentes ao ato receberam bexigas brancas, que foram soltas ao evento, em celebração à paz.

OUTRO LADO

Questionada, a assessoria do cidadanista confirmou compromisso de agenda. Entretanto, Alex Manente postou em suas redes sociais um vídeo, no qual afirma que o convite é suspeito e o considera hipocrisia.

“Hoje, logo cedo, aconteceu um episódio comigo, no mínimo, suspeito. Vejam só que irônico. Agora pela manhã Marcelo Lima me ligou, me convidando para participar de uma ação pela paz. Logo ele, que todo mundo sabe que não passa de manobra de campanha para esconder todos os atos violentos que vêm acontecendo em nossa cidade”, afirmou.

Ao citar os furtos de materiais que vem sofrendo, bem como o episódio em que o carro de uma apoiadora foi pichado, Alex questiona Marcelo sobre quem é o Gordo. Na última semana, três homens foram presos em flagrante com material furtado do candidato. No depoimento, os indiciados afirmaram que foram contratados por um tal de “Gordo” e que receberiam R$ 5 a cada bandeira furtada e apresentada.

“Chega de hipocrisia. Não tem cortina de fumaça de roxa que esconda tudo isso que está acontecendo em nossa cidade. São Bernardo não tem dono e a nossa cidade vai vencer o medo”, finalizou o cidadanista.