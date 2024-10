Adriane Galisteu comenta sobre perda de libido durante menopausa: Quase perdi meu réu primário

Adriane Galisteu soltou o verbo sobre as perdas que teve durante a menopausa. No último domingo, dia 20, a apresentadora comentou como sofreu com todas as questões do período e ainda brincou com a situação.

Nos Stories, ela respondeu uma caixinha de perguntas dos fãs, que questionaram sobre a perda da libido:

- Não perdi só cabelo. Perdi o bom humor, quase perdi o réu primário. É uma fase muito difícil da mulher. Porém, eu não fiz uma coisa para resolver. A gente tem que resolver tudo de uma vez. Então, primeira coisa, tem que procurar um médico especialista em hormônio feminino. Eu indico quem me ajudou, quem me pegou lá do fundo do poço. Ele me deu uma aula.

Galisteu que é casada com o empresário Alexandre Iódice desde 2010, brincou com a menopausa e revelou se afetou o casamento:

- Menopausa não é igual sete palmos. Isso é para um outro momento. Estou vivíssima, bebê!