Nelsinho Baptista deixa o comando da Ponte Preta após derrota em clássico

O técnico Nelsinho Baptista deixou o comando da Ponte Preta após a derrota para o Guarani, em duelo decisivo nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador de 74 anos decidiu entregar o cargo logo após o revés em casa, no domingo.

"O técnico Nelsinho Baptista pediu demissão logo após o jogo de ontem (20) e deixou a Ponte Preta. A diretoria iniciou a busca por um substituto. Caso não chegue a um acordo com um novo treinador ainda hoje (segunda), a equipe será dirigida pelos auxiliares Nenê Santana e Edson Boaro", confirmou a Ponte Preta.

Nelsinho reforçou que a saída foi uma decisão bem pensada. "Cheguei no meu limite. Tentei de tudo, mudar o esquema, mudar jogadores, mas o time não reagiu. Com isso, a gente vai se desgastando e não tem como continuar. É uma decisão tranquila e consciente, pensando no melhor para a Ponte porque neste momento não consigo mais ajudar o time. Comuniquei à diretoria e jogadores e claro que vou continuar torcendo para que a Ponte saia dessa situação", afirmou Nelsinho.

Esta foi a quarta passagem de Nelsinho Baptista na Ponte Preta, com 25 jogos, oito vitórias, cinco empates e 12 derrotas. O ponto alto desta passagem foi os números que conseguiu emplacar em casa. Entre junho e agosto, a Ponte Preta teve uma sequência de oito jogos invicta jogando no Moisés Lucarelli, sendo sete vitórias seguidas, contrastando com a campanha fora de casa, em que soma apenas uma vitória.

A partir da metade de agosto, porém, o desempenho desabou. Nos últimos sete jogos como mandante, teve apenas uma vitória, além de um empate e cinco derrotas.

Somando as quatro passagens, Nelsinho Baptista chegou a 141 partidas na Ponte Preta, no sexto lugar de técnicos que mais comandaram o clube, deixando para trás Jair Picerni e Moacyr de Moraes, ambos com 140 jogos. Está atrás de Cilinho (348 jogos), Antônio Peixoto Filho, o Nico (261), Zé Duarte (245), Gilson Kleina (232) e Marco Aurélio (157).

CONCENTRAÇÃO EM ITU

Na mesma nota oficial, a Ponte Preta informou que a delegação vai fazer concentração total em Itu (SP), a cerca de 60 quilômetros de Campinas (SP). "O time seguiu para Itu nesta segunda (21) e ficará em regime de concentração total até a partida com o Brusque. Depois do confronto de quarta, a delegação retornará para Itu, onde ficará novamente concentrada até o dia do duelo com o Mirassol, sábado (26)", detalhou o clube.

Com a derrota, a Ponte Preta segue com 35 pontos e abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar. O primeiro fora da zona da queda é o Botafogo, em 16º, com 36. O jogo diante do Brusque, pela 33ª rodada, será realizado na quarta-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Trata-se de um novo confronto direto, já que o time catarinense ocupa o 18º lugar com 33 pontos.

Depois, o time campineiro ainda pega Mirassol (fora), Paysandu (casa), Vila Nova (fora), Sport (casa) e Avaí (fora).