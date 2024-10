COB lamenta acidente que matou sete atletas do Projeto Remar para o Futuro

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lamentou o grave acidente envolvendo três veículos que deixou nove mortos e dois feridos na noite deste domingo, na BR 376, em Guaratuba, no Paraná. Entre os falecidos, sete eram atletas do remo, integrantes do Projeto Remar para o Futuro.

"O Movimento Olímpico brasileiro acordou consternado com a morte de jovens talentos do remo, que faleceram em acidente automobilístico quando voltavam a Pelotas (RS) depois de participarem do Campeonato Brasileiro em São Paulo (SP)", lamentou a entidade.

As vítimas do acidente tinham entre 15 e 52 anos. Além dos sete jovens do projeto, morreram o treinador da equipe, Oguener Tissot, e o motorista da van que conduzia o grupo. Das dez pessoas que estavam no veículo, somente um adolescente de 17 anos sobreviveu.

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) expressa seu mais profundo pesar e se solidariza com os familiares e amigos dos jovens mortos, com o Projeto Remar para o Futuro, um dos celeiros do remo nacional, com o Clube Português e com a Confederação Brasileira de Remo. Além disso, o COB faz votos para a pronta recuperação das duas vítimas retiradas com vida, um deles um adolescente de 17 anos."

Iniciado em 2015, o projeto consistia numa parceria envolvendo o Clube Centro Português, a prefeitura de Pelotas (RS) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Ainda no domingo, a equipe fez uma publicação falando sobre a participação no Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo.

"Mais de 30 clubes de todos Brasil participaram da competição mais importante da temporada, e mesmo com uma das menores equipes, oito atletas, conquistamos o 6º lugar na classificação geral. A gratidão é imensa a todos que fazem parte da nossa família e contribuem nesse processo duro, que não medem esforços para vencer as adversidades para fazer esporte de base no nosso projeto."

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a tragédia. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande do Sul ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", disse Leite.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no X (antigo Twitter) para também manifestar solidariedade a familiares dos atletas que morreram em um acidente rodoviário no Paraná.

"Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", disse o presidente.