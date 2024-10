FSA anuncia seis novos cursos de pós-graduação com foco em 2025

O Centro Universitário Fundação Santo André está com seis novos cursos de pós-graduação em formato EaD (Ensino a Distância) para o primeiro semestre de 2025. São eles MBA em Controladoria Estratégica, MBA em Sucesso do Cliente, MBA em Gestão em Saúde, MBA em Inovação Tecnológica no Mercado Financeiro e Fintechs, Compliance e LGPD nas Organizações e MBA em Planejamento Tributário. Os novos cursos estão antenados com as tendências do mercado de trabalho e expandem o portfólio da Fundação Santo André nas áreas de tecnologia, finanças e saúde.

Além de flexibilidade de horários das aulas, os cursos da FSA têm grande ênfase em cases e exemplos de aplicação. As aulas são gravadas e ficam disponíveis a qualquer hora.

O estudante tem 12 meses para concluir o seu curso e sair com o certificado na mão. “O profissional que quer progredir em sua carreira tem a oferta de cursos de instituição como a Fundação Santo André, que é nota máxima no MEC”, explica o professor Rodrigo Cutri, reitor do Centro Universitário.