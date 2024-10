Grupo de Zé Love está se desfazendo e Albert se torna alvo... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Mais uma vitória para o grupão! Após Gui ganhar Prova de Fogo e conquistar o Poder do Lampião, o grupinho começou a enfraquecer e algumas alianças ficaram enfraquecidas. Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 21, os peões refletiram sobre o jogo e já começaram a pensar em novos alvos.

O grupo de Zé Love sofreu um baque, principalmente após Zaac discordar de decisões do ex-jogador. O MC relatou que não gostou de ser deixada para trás durante a prova do fogo e desabafou que não gosta de ser silenciado, coisa que acontece quando está no grupão.

- Estão tirando minha voz! Não aguento ficar desse jeito... As pessoas estão com esse pensamento do grupo do zé, ninguém está vendo que era um grupo de defesa, comentou o peão.

- Várias vezes, por exemplo, se for apontado dentro do grupo uma pessoa que eu não concorde, eu não vou votar com o grupo! Eu não vou me suprimir pelo jogo do Zé, e nem quero que ninguém faça isso por mim, completou Zaac.

Albert se distância do grupinho e vira alvo

Após uma dinâmica na noite do último domingo, dia 20, alguns peões tiveram direito a um jantar árabe e as conversas durante ele foram sobre jogo, como sempre, Albert, que é do grupinho, começou a enxergar os aliados de maneira diferente e perdeu a admiração por alguns.

Em uma conversa entre Gilsão, Zé Love, Zaac, Babi e Fernando, na academia, o assunto principal foi a mudança de atitude de Albert.

- Estava legalzão, todo mundo comendo, aí começaram a falar de jogo, passei até mal. Começaram a falar do lance da água, falaram que o que aconteceu com a água não foi legal. Mas nosso amigo, que é aliado, começou a dar ênfase para c****o falando que estava errado. Em contrapartida, também tinha o gás e ele não falou nada, contou Gilsão.

Zé Love não ficou nada feliz com o comportamento do empresário e afirmou que Albert votaria em Babi. O grupo concluiu que o peão está indeciso sobre os grupos e que a melhor maneira de lidar com isso é não falar nada.

- A melhor forma de resolver isso não é nem falando, é a gente deixando acreditar que o jogo dele tá funcionando! A gente começa a jogar com ele, disse Gilsão.