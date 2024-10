Filha de Maira Cardi ganha festa de aniversário luxuosa

A filha de Maira Cardi, Sophia, completou seis anos de idade e ganhou uma baita festa de aniversário no último domingo, dia 20. A comemoração teve o tema do filme Lilo & Stitch, da Disney, e contou com inúmeros balões, piscinas de bolinha, estátuas dos personagens - e até pessoas fantasiadas deles, e um painel de LED de 26 metros de comprimento!

Durante a festa luxuosa, os pais das crianças, inclusive o atual marido da Maira, Thiago Nigro, apostaram uma corrida na piscina de bolinha da festa!

A hora do parabéns foi ao lado da mãe e do padrasto - e também dos personagens do filme!

Maira também compartilhou as lembrancinhas do aniversário. Segundo ela, o espaço da festa era tão grande que eles fizeram um mapa onde mostrava todos os lugares do evento, imitando os mapas dos parques da Disney. Cada lugar que as crianças passavam, elas coletavam um brinde personalizado com o tema para levar para a casa!

O pai da aniversariante, Arthur Aguiar, não teria comparecido a festa, isso porque além de não compartilhar nada da comemoração, também apareceu nos Stories da sua namorada, Jheny Santucci, espantando um passarinho. Vale lembrar que ele e a Maira protagonizaram uma briga recentemente nas redes sociais sobre a criação da Sophia.