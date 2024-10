Santo André interdita ponte próximo ao Castelo Branco

As obras de construção do Complexo Viário Santa Teresinha, em Santo André, entram em uma nova etapa a partir desta segunda-feira (21), quando terá início o içamento de placas moldadas para a base das estruturas dos novos viadutos, no trecho que compreende o acesso ao bairro. O trabalho será realizado sempre das 22h até as 5h e vai durar até a próxima sexta-feira (25).

Para realizar o trabalho será necessário interditar a ponte que dá acesso ao bairro Santa Teresinha, logo após a saída do Viaduto Castelo Branco. Faixas serão instaladas no local para alertar os motoristas durante o período.

Os motoristas que trafegam em direção ao bairro Santa Teresinha poderão acompanhar atualizações em tempo real pelo aplicativo Waze. Para acesso ao bairro será necessário utilizar a Avenida Industrial, acessar o Viaduto Adib Chammas ou o Viaduto Juvenal Fontanella.

Outra opção será acessar o Viaduto Castelo Branco, Avenida dos Estados e a Rua Oratório. A Avenida dos Estados não será interditada em nenhum sentido neste período.

As obras do Complexo Santa Teresinha são divididas em fases e têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí para acessar o bairro Santa Teresinha.

SIQUEIRA CAMPOS

A Rua Siqueira Campos, no Centro de Santo André, terá um trecho interditado, entre as ruas General Glicério e Campos Sales, a partir também desta segunda-feira (21). A medida será adotada ao longo das próximas semanas e será necessária para continuidade nas intervenções de requalificação viária realizadas na região com foco na mobilidade urbana.

Durante a interdição, os ônibus que circulam neste quarteirão serão desviados para a Rua Coronel Francisco Amaro. Faixas informativas vão orientar os motoristas para as interdições no tráfego. O motorista terá atualizações em tempo real também pelo aplicativo Waze.

As obras de requalificação na região central vão contemplar a implantação de novo sistema de drenagem, pavimentos, calçadas com piso tátil, rampas de acesso, semáforos de pedestres sonorizados, mobiliários urbanos e paisagismo, além da implantação de viário dedicado à circulação de ônibus.