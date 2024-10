Homem processa Leonardo e pede indenização de mais de meio milhão; saiba o motivo!

Após as polêmicas de Leonardo por supostamente deixar funcionários de uma de suas fazendas em condições análogas à escravidão, o cantor está sendo processado por um ex-fã. Ele alega ter sofrido agressão em um show do sertanejo, após o próprio ter incitado a briga, segundo o site Extra.

O vaqueiro Marcelo Gomes da Silva alega que uma discussão começou entre ele e um desconhecido, na pista do evento após o homem dar em cima de sua mulher. Leonardo viu a confusão do palco e disse:

A gente está aqui para assistir, a gente paga caro para ver. Oh, grandão de chapéu, dá um tapa na orelha dele.

O homem de chapéu dá um soco em Marcelo, que cai no chão. A cena foi gravada por muitos presentes. No boletim de ocorrência que registrou, o vaqueiro conta que o show seguiu com ele desacordado no chão, sangrando e afirma que não recebeu socorro médico, só recobrando a consciência ao ser levado para a beira de um rio próximo.

A confusão aconteceu em Aruanã, Goiânia, no final de junho. Marcelo entrou com uma ação na vara municipal do Tribunal de Justiça de Goiás, no dia 24 de setembro, reclamando responsabilidade civil, danos morais e direitos de imagem. O valor requerido é de quinhentos e sessenta mil reais.

Quando o vídeo viralizou e não se sabia a versão de Marcelo, o vaqueiro passou a ser acusado de ter agredido uma mulher durante a apresentação de Leonardo, o que ele nega.