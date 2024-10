Fernanda Concon explica como crescer no audiovisual a ensinou a gostar de moda: Tudo é muito afetivo para mim

Chegando ao fim de mais uma edição, o SPFW contou com a presença ilustre de vários rostos conhecidos do público, e um deles foi Fernanda Concon. Atuando como apresentadora no evento.

Questionada sobre a relação que tem com a moda, Fernanda trouxe a visão de como trabalhar na indústria audiovisual a fez aprender a gosta de moda.

- Enquanto criança, que cresceu no áudio visual, a moda, o styling e a construção da imagem, sempre esteve muito atrelada também à minha carreira. Eu aprendi a gostar de figurino, roupa e maquiagem. É muito legal estar em um evento como esse agora mais velha, enquanto apresentadora.

A atriz refletiu sobre como ter começado cedo na profissão construiu o interesse pelo assunto.

- Foi uma construção mesmo. Desde as primeiras roupas, as primeiras provas, os primeiros figurinos. Isso tudo é muito afetivo para mim. É muito bacana estar em um lugar como esse e também ver outras pessoas falando sobre isso de pontos de vistas maravilhosos. Abordando sobre ancestralidade, sobre memória, sobre cultura, sobre sustentabilidade então, eu acho que é por esse caminho assim.

Fernanda também não deixou de pensar um pouco para responder sobre o que não pode faltar no guarda-roupa dela:

- Essa é uma boa pergunta, sabia? Eu passei por fases durante a minha vida, mas acho que hoje é uma boa calça. Não necessariamente jeans, mas uma boa calça, com uma boa modelagem, um bom corte serve para tudo. Calça é um rolê muito versátil, por mais que seja uma peça mais coberta, você ainda consegue fazer um bom look de verão, de inverno, mais arrumado ou mais despojado.