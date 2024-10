Na SPFW, Thelma Assis revela ensinamentos da mãe: A gente não precisa ter muita grana para se vestir

A 58ª edição da SPFW está chegando ao fim, e alguns famosos marcaram presença no evento na noite do último sábado, dia 19. Thelma Assis prestigiou Isaac Silva, mas antes de acompanhar o desfile ela falou um pouco sobre sua relação com a moda.

Segundo Thelma, sua mãe, Dona Yara, sempre foi uma referência de moda para ela.

- Eu sempre consumi conteúdo de moda. Sempre tive a minha mãe em casa como uma referência de que a gente não precisa ter muita grana para vestir, para usar moda, para estar na moda. A gente pode montar a personalidade e identidade independente de qualquer coisa. Então quando eu me torno uma figura pública e consigo acessar mais o universo fashionistas de moda eu já venho com essa consciência.

A médica, influenciadora e ex-BBB ainda contou que hoje em dia tem a moda como um pilar em sua vida:

- Nós somos corpos políticos e a moda faz parte disso. A moda é um pilar na minha vida. Hoje em dia é algo que eu gosto de consumir, admirar e me jogar de cabeça.

Além do amor pela moda, Thelma também é apaixonada por Carnaval, e na conversa confirmou sua presença em 2025.

- Com certeza! Rumo ao tricampeonato.