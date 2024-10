Fred Nicácio avalia importância da moda em sua vida: É uma forma de me expressar sem precisar falar

Fred Nicácio foi um dos famosos que curtiu a SPFW N58 no último sábado, dia 19. Com um look all black, o médico e ex-BBB prestigiou o desfile de Rafael Caetano, que homenageou o cartunista Mauricio de Sousa.

Logo após o desfile, Nicácio falou sobre a sua relação com a moda. Segundo ele, a moda sempre esteve presente em sua vida, já que começou na área com apenas 14 anos de idade.

- Minha relação com a moda é muito antiga. Eu comecei minha carreira como modelo com 14 anos de idade, depois a vida foi tomando outros rumos, declarou.

Na visão do médico, a moda é uma forma de se expressar:

- A moda sempre foi muito presente é lugar de expressão mesmo, é uma forma de me expressar sem precisar falar, então eu me comunico. Eu sou um comunicador nato, e também me comunico através do meu guarda-roupa.

Nicácio ainda deu um spoiler de peças que não podem faltar em seu guarda-roupa:

- Eu amo boné e óculos. Amo bermudinha, aquela bermudinha simples de Tactel.