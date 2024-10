Pensão por morte deve garantir amparo aos familiares

A morte de um ente querido é um momento de grande tristeza que, em muitos casos, além da dor do luto, ocasiona dificuldades financeiras aos dependentes do familiar falecido. E para auxiliá-los durante essa situação de fragilidade e instabilidade financeira, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) oferece o pagamento de pensão por morte mediante o cumprimento de regras e requisitos específicos. Contudo, segundo especialistas, é muito comum que a família quando se depara com a perda do ente querido tenha dúvidas de como obter a pensão no momento em que mais necessita.

Os beneficiários da pensão por morte são os familiares que dependiam financeiramente da pessoa falecida, incluindo cônjuges; companheiros em união estável; filhos menores de 21 anos; e filhos de qualquer idade que sejam inválidos ou tenham deficiência. Pais e irmãos também podem ser considerados beneficiários desde que dependam financeiramente do falecido e não haja mais outros dependentes no caso em questão.

Segundo João Valença, advogado previdenciarista, a comprovação da dependência financeira é necessária hoje apenas para pais e irmãos. “Ela pode ser demonstrada de várias maneiras, como extratos bancários, comprovantes de pagamento de despesas médicas ou essenciais, declaração de Imposto de Renda e depoimentos de testemunhas”, explica o especialista.

Além disso, para que o dependente possa receber a pensão, alguns requisitos devem ser atendidos. O trabalhador falecido deve ter suas contribuições para o INSS em dia e é necessário apresentar o atestado de óbito como comprovação do falecimento. “Além disso, a relação com o falecido deve ser demonstrada por meio de documentos como certidão de nascimento ou casamento”, pontua Valença.

Cumpridos esses requisitos, o próximo passo é solicitar o benefício junto ao INSS. Isso pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por meio do telefone 135. Caso o INSS negue o pedido de pensão por morte, ainda há a possibilidade de contestar a negativa da decisão.

Conforme o advogado especialista em Direito Previdenciário Erick Magalhães, é possível recorrer ao próprio órgão federal ou ingressar com uma ação judicial para obrigar o INSS a pagar a pensão. “É preciso que você faça o pedido antes para o INSS. Se o pedido for negado, o caminho que resta é procurar o Judiciário”, reforça.

O valor do benefício depende de o segurado ter falecido antes ou depois de 13 de novembro de 2019, data em que entrou em vigor a Reforma da Previdência. A alteração na lei previdenciária fez com que o cálculo deixasse de corresponder a 100% da aposentadoria que o falecido recebia ou teria direito a receber. A nova regra prevê valor equivalente a 50% no caso de haver um dependente. Além disso, há um acréscimo de 10% para cada outro dependente que for reconhecido. “Se alguém deixa de ser dependente, o valor que recebia não é repartido para os demais. E a pensão por morte não pode ser menor que 1 salário-mínimo (R$ 1.412 em 2024)”, lembra Magalhães.

Contribuição tem de estar em dia