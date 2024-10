Após penta da Libertadores, jogadoras do Corinthians protestam contra a Conmebol

Nem tudo foi festa na comemoração do Corinthians pelo pentacampeonato da Libertadores Feminina. As palavras são das próprias campeãs. Após vencerem o Santa Fé por 2 a 0 em Assunção, no Paraguai, neste sábado, as jogadoras do time alertaram: "Ganhamos, mas nem tudo é festa". A frase faz parte de um protesto divulgado pelas redes sociais. As atletas que reclamam sobre o descaso da Conmebol com a competição.

No vídeo, as jogadoras falam sobre a falta de divulgação, mudança de sede de última hora, campos ruins, jogos a cada três dias, falta de estrutura, o fato de apenas 20 atletas poderem ser inscritas no torneio e de serem proibidas de aquecer no campo. Atletas de outros times também aparecem exigindo respeito.

Durante o torneio, a atacante Gabi Zanotti, do Corinthians, já tinha postado em suas redes um vídeo que mostrava a condição do ônibus disponibilizado pela Conmebol para o transporte das jogadoras. Era possível ver um veículo velho, com equipamentos e cadeiras quebrados.

A goleira do Boca Juniors Laurina Oliveros também reclamou ao fim da partida da semifinal, em que a equipe argentina foi eliminada por 1 a 0 pelo Corinthians. "É algo desumano jogar a cada três dias. Só acontece no feminino. Um pouco mais de carinho com o futebol feminino, porque assim não há maneira de crescer. Todas merecemos melhores condições nesse torneio", desabafou a atleta.

"Respeito" é a palavra final que fecha o protesto divulgado pelas jogadoras. Todas as atletas do Corinthians participaram e postaram o vídeo em suas redes sociais.