Livro explica ao leigo os mistérios da consciência

De onde vêm nossos pensamentos, sentimentos e sonhos? Essa pergunta, aparentemente simples, tem intrigado cientistas e filósofos por milênios. Em É Assim que Pensamos – Como o Cérebro Trabalha para Tomarmos Consciência do Mundo (Editora Contexto, 384 páginas, R$ 109,90), o renomado neurocientista francês Stanislas Dehaene e sua equipe compartilham suas descobertas de décadas de pesquisa em laboratório. Com base em experimentos psicológicos e técnicas avançadas de imagem cerebral, o autor apresenta uma hipótese surpreendente: a consciência é, essencialmente, um processo de compartilhamento de informações por todo o cérebro.

A obra, que acaba de ser lançada no Brasil, com tradução de Rodolfo Ilari, explora como o cérebro humano gera pensamentos conscientes e por que tanto do conhecimento permanece inconsciente. Dehaene revela que, ao longo dos últimos anos, três ingredientes foram fundamentais para transformar a consciência de um mistério filosófico em um fenômeno de laboratório: uma definição mais precisa de consciência, a descoberta de que ela pode ser manipulada experimentalmente e uma nova valorização dos fenômenos subjetivos.

No livro, Dehaene também se aprofunda na investigação dos processos inconscientes. Ele explica como grande parte de nossa cognição ocorre fora da percepção, influenciando comportamentos e decisões de forma invisível. O autor defende que, embora a consciência pareça ser apenas um subproduto da atividade cerebral, ela é, na verdade, uma ferramenta essencial para a sobrevivência e adaptação humana, proporcionando uma vantagem evolutiva.

A obra destaca ainda como a neurociência moderna, através de técnicas como a ressonância magnética funcional, tem avançado no entendimento das redes cerebrais responsáveis pela consciência. Essas descobertas estão ajudando os cientistas a responder perguntas que antes eram consideradas inalcançáveis, como a origem dos pensamentos conscientes.

Além de explorar o presente, É Assim que Pensamos olha para o futuro. Dehaene convida o leitor a refletir sobre as implicações éticas e filosóficas dessas descobertas, enquanto aponta como as novas tecnologias podem moldar a compreensão da mente humana. Para o neurocientista, estamos mais próximos do que nunca de desvendar os segredos da consciência, e seu livro oferece uma visão clara desse avanço.

A obra de Dehaene é essencial para quem deseja compreender como a ciência moderna está desvendando mistérios que, por séculos, desafiaram o pensamento humano.