Dra. Ana Veterinária não descarta presidir a Câmara

A vereadora de Santo André Dra. Ana Veterinária (PSD) saiu das eleições deste ano com a expressiva marca de 7.137 votos, feito que a tornou a parlamentar mais votada da história do Grande ABC. A andreense ultrapassou, na cidade, os 6.455 votos de Heleni de Paiva, conquistados no pleito de 2000.

“Fazer chegar a informação (de que disputava a reeleição) foi o desafio. Porém, como passei todo o mandato nos quatro cantos da cidade, ao retornar era sempre bem recebida. A eleição só se confirma na apuração e, por mais que a expectativa seja boa, o frio na barriga sempre permanece”, pontuou.

Única mulher eleita pela segunda eleição consecutiva, Ana Veterinária não descarta concorrer à presidência da Câmara. Segundo a parlamentar, quando se faz parte de um projeto para o bem da cidade que vem desde 2016, com o prefeito Paulo Serra (PSDB), sempre há a possibilidade de estar à frente da Mesa Diretora. “Vejo movimentação na Casa nesse sentido. Tenho vontade, sim, de presidir a Câmara. Posso fazer muito pelos vereadores e também pela cidade”, destacou.

A vereadora descarta qualquer tipo de problema por ser a única mulher eleita no pleito deste ano. Segundo a parlamentar, o mesmo cenário ocorreu em 2020 e sempre foi respeitada pelos colegas. Credita esse bom relacionamento a sua postura e forma de trabalhar.

Sobre a baixa representatividade no Legislativo de Santo André, apesar de a cidade ter registrado 152 candidaturas femininas, Dra. Ana Veterinária afirma que as mulheres ainda são vistas apenas para cumprir a cota eleitoral.

“Santo André é igual à grande maioria das outras cidades. Precisamos de mulheres com trabalho na sociedade, representantes de instituições e segmentos. Também acredito que o receio de ingressar em um mundo tradicionalmente masculino afasta a mulher da política. Isso precisa mudar urgentemente”, afirmou.

CAMPANHA

Segundo a vereadora, a campanha vitoriosa se baseou em levar ao andreense o trabalho, leis e projetos que desenvolveu, bem como novas propostas, com destaque para a ampliação dos dias e horários de funcionamento do Hospital Veterinário e a criação de um abrigo municipal para atender animais abandonados e vítimas de maus-tratos.

Outra proposta apresentada pela parlamentar, desta vez para a faixa etária que mais cresce na cidade, é a implementação do Centro Dia para Idosos, onde andreenses na terceira idade possam passar o dia com atenção especializada, alimentação, lazer e interação, e depois retornar aos lares.

“Acredito que minha votação se deu por três motivos: por colocar em prática minhas propostas, com mais de 70 projetos de lei apresentados e 27 leis em vigor, como o Hospital Público Veterinário, e também porque ando, estou nas ruas, conversando com a população. Muitas das minhas leis são resultado de bate-papo com a população. Em terceiro, são quatro anos de muito trabalho, e não apenas de aparecer em época de campanha”, pontuou.