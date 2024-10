Jannik Sinner vence Carlos Alcaraz e ganha R$ 34 milhões em torneio exibição na Arábia Saudita

O italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking mundial, derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, número 2, neste sábado, de virada, por 2 seta a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/3, e venceu o Six Kings Slam, torneio de exibição em Riad, na Arábia Saudita. O prêmio pelo título foi de US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões).

Apesar do caráter amistoso, o jogo foi disputado intensamente pelos atletas. O primeiro set, após duas quebras de saque, uma para cada lado, foi decidida no tie-break e Alcaraz venceu por 7/5.

Sinner veio melhor para a segunda parcial e conseguiu três quebras de saque para vencer de forma cômoda por 6/3 e igualar o placar.

Os dois tenistas sacaram muito bem no terceiro set. Sinner aproveitou a rara oportunidade para quebrar o saque de Alcaraz e, desta forma, fechou a partida.