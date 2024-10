Camila Queiroz se derrete por Klebber Toledo após desfile no SPFW N58: Ele arrasou

O amor está no ar nos últimos dias de SPFW N58. Neste sábado, dia 19, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, rolou o desfile de Rafael Caetano. Na passarela Klebber Toledo brilhou e arrancou elogios de Camila Queiroz.

Contando sobre as impressões do desfile da grife, Camila se derreteu pelo amado, Klebber:

- Lindo, ele arrasou, o desfile foi lindo, emocionante.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que o ator se aventurou pelas passarelas do SPFW. Na edição de primavera/verão de 2023, Toledo desfilou pela mesma grife que neste ano.