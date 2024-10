Seul diz que Coreia do Norte enviou tropas para apoiar Rússia contra a Ucrânia

A agência de espionagem da Coreia do Sul afirmou na sexta-feira, 18, que a Coreia do Norte enviou tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Se confirmada, a medida traria um terceiro país para a guerra e intensificaria o impasse entre a Coreia do Norte e o Ocidente.

O anúncio sul-coreano ocorreu um dia depois de o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, ter dito que o seu governo tem informações de que 10 mil soldados da Coreia do Norte estão se preparando para se juntarem às forças russas que lutam contra o seu país.

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul disse em um comunicado que navios da marinha russa transferiram 1.500 forças de operações especiais norte-coreanas para a cidade portuária de Vladivostok, no dia 8 de outubro.

Otan: "não podemos confirmar"

Os soldados norte-coreanos na Rússia receberam uniformes militares russos, armas e documentos de identificação falsos, segundo Seul. Eles estão recebendo treinamento e irão para o campo de batalha após completarem os treinos.

A mídia sul-coreana, citando o Serviço Nacional de Inteligência, informou que a Coreia do Norte decidiu enviar um total de 12 mil soldados formados em quatro brigadas para a Rússia.

Se confirmada, a medida seria a primeira grande participação da Coreia do Norte em uma guerra externa. A Coreia do Norte tem mais de 1 milhão de soldados, um dos maiores Exércitos permanentes do mundo, mas não lutou em conflitos de grande escala após a Guerra da Coreia de 1950-53.

Questionado sobre a descoberta da Coreia do Sul, o Secretário-Geral da Otan, Mark Rutte, disse: "Neste momento, a nossa posição oficial é de que não podemos confirmar relatos de que os norte-coreanos estão agora ativamente participando como soldados envolvidos no esforço de guerra, mas isso pode mudar".

Na semana passada, Rússia negou

A Rússia negou anteriormente o uso de tropas norte-coreanas na guerra. O porta-voz presidencial Dmitry Peskov descreveu as alegações como "falsas" durante uma entrevista coletiva na semana passada. A mídia estatal da Coreia do Norte não comentou o assunto.

Coreia do Norte e Rússia reforçaram a cooperação nos últimos dois anos. Os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer granadas de artilharia, mísseis e outras armas convencionais à Rússia em troca de assistência económica e militar.

Em junho, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinaram um pacto que estipula assistência militar mútua caso qualquer um dos países seja atacado.

"Eles estão preparando 10 mil soldados"

Na quinta-feira, 17, Zelenski afirmou em uma entrevista coletiva que se uma terceira nação se envolvesse nas hostilidades entre Kiev e Moscou o conflito poderia se transformar em uma "guerra mundial".

"Da nossa inteligência obtivemos informações de que a Coreia do Norte enviou soldados para a Ucrânia", disse Zelenski. "Eles estão preparando 10 mil soldados em suas terras, mas ainda não os transferiram para a Ucrânia ou para a Rússia."

A mídia ucraniana informou no início deste mês que seis norte-coreanos estavam entre os mortos após um ataque com mísseis ucranianos na região oriental parcialmente ocupada de Donetsk, no dia 3 de outubro./com AP