“Educação Inclusiva” é tema de Meetup no ABC

No próximo sábado, dia 19 de outubro, o Golden Square Shopping sediará o meetup “Cuidando Juntos: Educação Inclusiva e Desafios na Criação dos Filhos”.

A partir da 14h a praça de alimentação será ponto de encontro para um bate-papo com orientadoras parentais sobre as maiores questões que os pais enfrentam hoje em dia, inclusive a criação de crianças neuroatípicas. O evento é gratuito e aberto ao público.

Para Adriely Candido, superintendente do empreendimento, o meetup está diretamente alinhado com o propósito do Golden Square em ser também um agente transformador na região.

“O objetivo deste evento é criar um espaço para a troca de experiências que tenham um impacto positivo na nossa comunidade. Sabemos que ter uma rede de apoio é essencial em todas as fases da maternidade e esse papel não está restrito apenas à família e amigos, a sociedade também pode contribuir para diminuir a carga mental e emocional das mães”, explica a executiva. “Quando falamos das mães atípicas, nossas ações visam proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo no qual essas elas possam desfrutar de momentos de lazer e conexão com seus filhos sabendo que terão esse apoio e que suas necessidades serão respeitadas”.

Para as famílias atípicas que queiram participar do evento, o shopping conta com estruturaa estrutura completa para receber pessoas com TEA cujas iniciativas vão desde a oferta gratuita de abafadores de ruídos, vagas de estacionamento exclusivas e um espaço para autorregularão equipada com balanço, brinquedos interativos, controle de iluminação e de som.